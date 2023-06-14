جراحة عاجلة استغرقت 5 ساعات لإيقاف نزيف حاد ببطن مريض في الباحة

نجح فريق طبي جراحي متخصص بمستشفى الأمير مشاري في منطقة الباحة في إنقاذ حياة مريض وإيقاف نزيف دموي حادّ في بطن مريض؛ بسبب تهتك في إحدى الكليتين، في عملية استغرقت 5 ساعات تكللت بالنجاح.
وأكدت "صحة الباحة" أن أطباء طوارئ مستشفى الأمير مشاري في محافظة بلجرشي استقبلوا مريضًا يعاني من آلام حادة في الجانب الأيسر في البطن، ولديه تاريخ مرضي سابق يؤكد إصابته بالذئبة الحمراء قبل 8 سنوات، بالإضافة إلى إصابته بجلطات رئوية.
وأفاد الفريق الطبي المعالج للحالة بأنه وبعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية تبين أنه سبق أن أجرى عملية الخزعة التشخيصية من الكلية اليسرى عن طريق الجلد قبل أسبوع في مستشفى خارج منطقة الباحة، حيث تبين بالأشعة التلفزيونية وجود تجمّع دموي حول الكلية اليسرى حينها أدّت إلى تعرّض لانخفاض مفاجئ في ضغط الدم، وظهرت عليه علامات صدمة دموية حادة مهددة لحياته.
وأضاف الفريق المعالج أنه وبعد تقديم الإسعافات الأولية لإنقاذ حياته واستقرار ضغط دم المريض بنقل دم له تم إعادة الأشعة التلفزيونية التي أكدت ازدياد حجم التجمّع الدموي حول الكلية، ليتم مباشرة نقل المريض إلى قسم العناية المركزة؛ لمتابعة الوظائف الحيوية والتأكد من استقرارها.
وأشار إلى أنه نظرًا لاستحالة توقف النزيف بالأشعة التداخلية وعدم استقرار علاماته الحيوية تقرر إجراء تدخل جراحي عاجل تبين من خلاله تهتك جزء من الكلية اليسرى مع استمرار النزيف ووجود تجمّع دموي كبير داخل الغشاء البريتوني وخلفه وحول الكلية، مما اضطر الفريق الجراحي لاستئصال كامل الكلية اليسرى، ليتم بعدها نقل المريض إلى العناية الفائقة المشددة، ومتابعة الحالة من قبل الأطباء والفريق التمريضي لحين استقرار الحالة وخروجه من المستشفى بالسلامة.
جدير بالذكر أن مستشفى الأمير مشاري في بلجرشي أجرى خلال الشهر الماضي أكثر من 570 عملية جراحية في جميع التخصصات، كما قدّم خدماته العلاجية والإسعافية والوقائية لمرجعي الطوارئ والعيادات الخارجية لأكثر من 11150 مستفيدًا.