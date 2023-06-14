جراحة عاجلة استغرقت 5 ساعات لإيقاف نزيف حاد ببطن مريض في الباحة

وأشار إلى أنه نظرًا لاستحالة توقف النزيف بالأشعة التداخلية وعدم استقرار علاماته الحيوية تقرر إجراء تدخل جراحي عاجل تبين من خلاله تهتك جزء من الكلية اليسرى مع استمرار النزيف ووجود تجمّع دموي كبير داخل الغشاء البريتوني وخلفه وحول الكلية، مما اضطر الفريق الجراحي لاستئصال كامل الكلية اليسرى، ليتم بعدها نقل المريض إلى العناية الفائقة المشددة، ومتابعة الحالة من قبل الأطباء والفريق التمريضي لحين استقرار الحالة وخروجه من المستشفى بالسلامة.