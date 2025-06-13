هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: المستويات الإشعاعية في المملكة في مستوياتها الطبيعية

وأضافت: تقنيات تحلية مياه البحر تعمل على إزالة ملوحة المياه، وما قد يكون معها من مواد مشعة، مشيرة إلى أنه لن تكون هناك آثار في المياه المنتجة. ومع ذلك، تتم الإجراءات الاستباقية الوقائية من خلال تكثيف المراقبة.