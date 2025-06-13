هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: المستويات الإشعاعية في المملكة في مستوياتها الطبيعية

يتابع مركز عمليات الطوارئ النووية بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية الأوضاع الإقليمية على مدار الساعة، ويؤكد أن المستويات الإشعاعية في المملكة ضمن مستوياتها الطبيعية.
وقال المركز عبر حسابه في منصة إكس: يعمل المركز على استقراء تداعيات الطوارئ النووية المحتملة على المملكة استباقيًا، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الإنسان والبيئة من الآثار الإشعاعية.
وأضافت: تقنيات تحلية مياه البحر تعمل على إزالة ملوحة المياه، وما قد يكون معها من مواد مشعة، مشيرة إلى أنه لن تكون هناك آثار في المياه المنتجة. ومع ذلك، تتم الإجراءات الاستباقية الوقائية من خلال تكثيف المراقبة.
وأكدت الهيئة أن بيئة المملكة آمنة من أي عواقب إشعاعية.