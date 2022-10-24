"محلل سياسي" لـ"سبق": قمة "لمِّ الشمل" تَحْمِل ملفات معقدة.. وجهودٌ حثيثة من الجزائر لإنجاحها

وأضاف "آل عاتي"، أن القمم العربية في دوراتها المتعاقبة تتسم بتعقيد قضاياها بدءًا من القضية الفلسطينية؛ حيث خرج قرار التطبيع مع إسرائيل عن قرارات القمة إلى قرار سيادي لكل دولة، فجميع القضايا العربية تبدأ ولا تنتهي وتفتح ولا تغلق بحل بسبب الضعف العربي أولًا ثم السماح للتطفل الدولي الذي يقتحم قضايانا لإدارتها وليس لحلها.