"هيئة الطرق": كود الطرق السعودي يضع اشتراطات لتعزيز السلامة في مناطق الأعمال

ويأتي ذلك امتدادًا لجهود الهيئة في تطوير معايير موحدة لجميع شبكات الطرق في المملكة، ورفع مستوى السلامة والجودة، تحقيقًا لمستهدفات برنامج قطاع الطرق بالوصول إلى المؤشر السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل الوفيات على الطرق لأقل من خمس حالات لكل 100 ألف نسمة.