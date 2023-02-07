معرض The Big 5 Saudi ينطلق من جديد بمركز واجهة الرياض

وسيقدم معرض The Big 5 Saudi في أكبر إصدار دولي له على الإطلاق فرصاً من أجل التواصل والتعلم من خبراء قطاع البناء، بالإضافة إلى تجارب الزوار و40 مجموعة من الندوات المجانية المدعمة من CPD. وسيجمع البرنامج التعليمي المُرتقب على المنصة أكثر من 50 مبتكراً ومهندساً معماريًا وخبيراً في إدارة المشاريع والمرافق، وتقنياً، بما فيهم المهندس وليد أختار سلطان، المشرف العام على تطوير التصنيف وإدارة المشاريع ومتابعة الأداء، وزارة البلدية والشؤون الريفية والإسكان؛ جيسون موريس، المدير الإداري في قسم إدارة المشاريع والإنشاء، وشركة كيو انترناشيونال كونسلتنتس؛ محمد الخميسي، المدير المالي التنفيذي ومستشار مجلس الإدارة، و شركة آر سي المانع؛ المهندس غريس نجار، المدير التنفيذي، و PMI MENA؛ آندرو جونز، CDR Partner، شركة Dentons والشركاء؛ وريك هوبر، المدير التنفيذي لشركة Mott MacDonald Saudi Arabia Business ورئيس مركز المعهد السعودي المعتمد للبناء (CIOB). وسيعرض هؤلاء الخبراء وغيرهم مواضيع أكثر تأثيراً مثل الاتجاهات المعرقلة لإدارة المشاريع، وأفضل استخدام للتكنولوجيا في إدارة المشاريع، والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التصميم.