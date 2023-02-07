معرض The Big 5 Saudi ينطلق من جديد بمركز واجهة الرياض

- يشهد المعرض زيادة بنسبة 100% في عدد العارضين بالنسبة لعام 2022م.
- يستضيف المعرض إجمالي 12 جناحاً دولياً، وممثلين من 40 دولة حول العالم.
- يصاحب المعرض عدد من الفعاليات المتخصصة التي تدعم رؤية السعودية 2023م.
تقرر انطلاق معرض "The Big 5 Saudi" بإصداره الحادي عشر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ويستمر المعرض الذي تنظمه مؤسسة dmg events من (18 -21 فبراير 2023م)، ويجمع المعرض أكثر من 28,000 من خبراء قطاع الإنشاء، وأكثر من 750 مشاركاً بين محلياً ودولياً من 40 دولة مختلفة، لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع البناء في المعرض الإنشائي الأكبر في المملكة العربية السعودية.
وفي يناير 2022م، تم تخصيص حوالي 298 مليار دولار للمشاريع العقارية قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن ينمو سوق البناء العقاري السعودي بنسبة 9%، حيث سيصل إلى ما مجموعه 324 مليار دولار حسب شركة ABiQ للاستخبارات التجارية، ويشمل هذا المجموع 18 مليار دولار من المشاريع العقارية المكتملة عام 2023م، وفي ظل الإعلانات المستمرة عن مشاريع ضخمة في أنحاء المملكة، تتولد الحاجة لقطاع البناء العالمي بتوسيع نطاق إنتاج وتوزيع منتجاته لاستيعاب كل تلك المشاريع.
وأوضح محمد كازي، نائب رئيس شركة dmg events المنظمة للمعرض: أن " معرض The Big 5 Saudi يعد الحدث الأول من نوعه الذي يجمع بين خبراء قطاع البناء من جميع أنحاء العالم، لعرض أحدث الابتكارات والتطورات في القطاع الإنشائي بالمملكة العربية السعودية، حيث يلعب قطاع البناء دوراً حيوياً في دفع اقتصاد المملكة للأمام كونه ثاني أكبر القطاعات غير النفطية في السعودية، ويتمثل دور المعرض في تعزيز هذا النمو، وصب التركيز على المشاريع التي ستشكل مستقبل المملكة، وعرض أحدث التقنيات في المجال، وذلك ما يجعل المعرض حدثاً جوهرياً لمن يتطلع إلى الصدارة في قطاع البناء في المملكة".
ويشتمل المعرض على ثمانية أقسام تستعرض أغلفة المباني والإنشاءات الخاصة، والمساحات الداخلية والتشطيبات للمباني، وتقنيات وابتكارات الإنشاء، ومواد وأدوات البناء، والمصانع والآلات والمركبات، والإنشاءات الجاهزة والمعيارية، والأمن ومراقبة الدخول، بالإضافة إلى خدمات الطاقة الشمسية وخدمات الميكانيكا والكهرباء والهندسة، وقد وصل عدد العارضين إلى ما يزيد عن 700، وهو الضعف مقارنةً بالمعرض المُقام عام 2022م، ويطرح المعرض حوالي 15,000 منتجاً وحلاً، كما ويستضيف مجموعة من العلامات التجارية الجديدة، مثل: مؤسسة صالح الدوهان للنقل، ومصنع ألواح الخليج للألواح المعدنية، والجاد للتطوير والاستثمار العقاري، وشركة للبناء فنون للمقاولات، وشركة ركيزة بناء مُستدام، والشركة السعودية للخدمات، وشركة Rheem للصناعة، وشركة Lattice للحلول البرمجية، وأيضاً شركة صقر الجزيرة للصناعة والتجارة والمقاولات.
ويصاحب المعرض عددٌ من المعارض والفعاليات المتخصصة، والتي تشمل معرض HVAC R Expo Saudi، ومعرض Surface & Stone Saudi Arabia، وكذلك معرض FM Saudi Expo & Saudi Clean Expo، وكانت شركة dmg events قد أعلنت أيضاً عن إطلاق حدثين مختصين بالصناعات الإنشائية: "يسرنا أن نعلن عن انطلاق معرض Windows, Doors & Facades، و معرض Saudi Glass بجانب معرض The Big 5 Saudi لهذا العام"، وأضاف كازي أن: "هذا القرار كان من السهل اتخاذه بعد الاهتمام الهائل الذي تلقيناه من العلامات التجارية الرائدة لأغلفة المباني، بالإضافة إلى نجاحنا السابق في إدارة فعاليات مماثلة في القطاعات الأخرى، ونأمل من خلال تقديم هذه المنصة الفريدة للعلامات التجارية العالمية، أن نقوم بتلبية الطلب المحلي المتزايد على منتجات تلك الشركات، وأن نساعد أيضاً الحكومة والجهات المعنية في قطاع الإنشاء على تنمية وتحقيق أهدافها الطموحة".
وسيقدم معرض The Big 5 Saudi في أكبر إصدار دولي له على الإطلاق فرصاً من أجل التواصل والتعلم من خبراء قطاع البناء، بالإضافة إلى تجارب الزوار و40 مجموعة من الندوات المجانية المدعمة من CPD. وسيجمع البرنامج التعليمي المُرتقب على المنصة أكثر من 50 مبتكراً ومهندساً معماريًا وخبيراً في إدارة المشاريع والمرافق، وتقنياً، بما فيهم المهندس وليد أختار سلطان، المشرف العام على تطوير التصنيف وإدارة المشاريع ومتابعة الأداء، وزارة البلدية والشؤون الريفية والإسكان؛ جيسون موريس، المدير الإداري في قسم إدارة المشاريع والإنشاء، وشركة كيو انترناشيونال كونسلتنتس؛ محمد الخميسي، المدير المالي التنفيذي ومستشار مجلس الإدارة، و شركة آر سي المانع؛ المهندس غريس نجار، المدير التنفيذي، و PMI MENA؛ آندرو جونز، CDR Partner، شركة Dentons والشركاء؛ وريك هوبر، المدير التنفيذي لشركة Mott MacDonald Saudi Arabia Business ورئيس مركز المعهد السعودي المعتمد للبناء (CIOB). وسيعرض هؤلاء الخبراء وغيرهم مواضيع أكثر تأثيراً مثل الاتجاهات المعرقلة لإدارة المشاريع، وأفضل استخدام للتكنولوجيا في إدارة المشاريع، والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التصميم.
لا يزال معرض The Big 5 Saudi دليلاً حقيقياً على جاذبية المملكة المتحدة المتزايدة في مجال البناء العالمي مما يجمع ممثلي الصناعة لدعم أهداف الرؤية الطموحة في المملكة 2030. سيستضيف المعرض 12 جناحاً دولياً بما في ذلك إيطاليا وألمانيا واليونان وبولندا وإسبانيا ومصر والصين والكويت وتركيا وقطر والنمسا والهند. وتقام هذه النسخة لعام 2023 تحت رعاية مجموعة من روّاد الصناعة بما في ذلك AFAQ Wood Industries Factory و Bluu و Carrier و Saudi Services Company Limited و Zamil Industrial و SABB وAl Bawani، والجاد للتطوير والاستثمار العقاري و ARACO. ومن أهم وسائل الإعلام الرئيسية والشركاء الداعمين الذين سيقومون بتغطية جميع النشرات وكل الأحداث المتوقعة في الرياض: PMI، CIOB، MEFMA، ACI، AIA Middle East، CNBC Arabia، Arab News، Eye of Riyadh، Al Riyadh، Al Watan، Saudi Projects، و Amlak Real Estate Newspaper.
المعرض الذي بِيعت جميع تذاكره يفتح أبوابه مجاناً أمام المتخصصين في الصناعة الإنشائية.
تسجيل الزوار مفتوح على: www.thebig5saudi.com