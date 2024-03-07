"هجوم الكلاب الشرس على شاب تبوك".. "الشهري": علينا التحرك لتجنب "الأشد فتكًا"!

وقال "الشهري" في حديثه لـ"سبق": إن هذه الكلاب الضالة في هجومها الأخير استوحشت وتحورت من مجرد حيوانات شبه أليفة إلى مفترسة، شأنها شأن الضباع والكلاب البرية المتوحشة والمفترسة، وهذا يُظهر من سلوكها العدواني المتوحش والذي يختلف كثيرًا عن الكلاب المتعايشة مع البشر داخل النطاق العمراني، فأصبحت تشكّل خطرًا حقيقيًّا على المجتمع صغارًا وكبارًا.