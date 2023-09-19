فيديو.. الأمن العام يضبط عدداً من المتسوّلين بالشرقية

تواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط القائمين بالتسوّل في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة الشرقية عن رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة يقوم بالتسوّل بطريقة غير مباشرة من قائدي المركبات.
وتحت عنوان معاً نكافح التسوّل، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية يقوم بالتسوّل بطريقة مباشرة من المارة.
وأضاف، أنه تم رصد وضبط امرأة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشر أمام أحد الجوامع.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوّل على الأرقام 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع المحافظات ومناطق المملكة، مذكراً بأن مكافحة التسوّل مسئوليتنا جميعاً.