جدة تشهد توقيع شراكة استراتيجية بين "جبل عمر" للتطوير و"إسناد" العقارية لإطلاق "الجوهرة"

وأضاف "العمودي": تسعى الشركة إلى فتح آفاق جديدة أمام المطورين العقاريين لتطوير مشاريع نوعية، وتمكينهم من اقتناص الفرص الاستثمارية، وتعزيز التعاون المشترك؛ حيث تستند استراتيجيتنا الحالية على تعزيز القيمة، وتبني نموذجًا تشغيليًّا جديدًا لاستكمال مسيرة النمو بكل ثبات وعزيمة نحو تنفيذ خططنا ومشاريعنا الطموحة التي من شأنها تعزيز أداء الشركة، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 في زيادة الطاقة الاستيعابية من الحجاج والمعتمرين لتصل إلى 30 مليون زائر وتطوير المناطق المطلة على الحرم المكي الشريف، مع تقديم أفضل الخدمات التي ترتقي بقدسية المكان والمكانة وفق أعلى المعايير العالمية لخدمة ضيوف الرحمن وأداء فرائضهم بكل يسر وسهولة وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية، مع تطوير مختلف المرافق والخدمات التي تلبي احتياج الزوار والمقيمين وترتقي بالخدمات المقدمة في المنطقة المركزية.