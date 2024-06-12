"أبشر بمليون".. حملة لتقديم الرعاية والوقاية للحجيج ودعم المرضى المحتاجين

أطلقت جمعية عناية الصحية حملة "أبشر بمليون" في أيام عشر ذي الحجة، من أوله وتستمر حتى منتصف الشهر وتهدف إلى تقديم برامج وقائية لحجاج بيت الله الحرام انطلاقًا من توجهات الدولة -أيدها الله- في تقديم خدمات تسهم في تسهيل أداء مناسك الحجاج وهم بصحة وأمان، وكذلك ترسيخ ثقافة الاهتمام بالصحة أثناء أداء فريضة الحج، كما تهدف الحملة إلى تعزيز مواردها المالية وتنميتها؛ بغرض تأمين العلاج للمرضى المحتاجين من ذوي الدخل المحدود.
وقال الأمين العام لجمعية عناية الصحية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري: إن الحملة تسعى إلى التعريف بأنشطتها ومشاريعها وجوانب تميزها في تقديم الخدمات الصحية؛ وذلك بهدف دعمها في ظل طول قوائم انتظار المرضى المحتاجين الذين لا يجدون قيمة العلاج والدواء.
وأضاف الدكتور "المطيري" أن هذه الحملة تأتي متزامنة مع وصول عدد المستفيدين من خدماتها الصحية إلى المليون مستفيد منذ تأسيسها عام 2007 وحتى اليوم، وفي هذا دلالة على عظيم أثرها في المجتمع ومدى نفعها للمحتاجين، مبينًا أن هذه الحملة تعد شكرًا وعرفانًا لكل من أسهم في دعم مشاريع عناية الصحية، والتي انعكست إيجابًا على حياة المستفيدين وأسهمت في تعزيز جودة الحياة الصحية لأفراد المجتمع.
وأهاب "المطيري" بالجميع المشاركة في دعم برامجها ومشاريعها الصحية وتبنّي مشروعات الجمعية وبرامجها حتى تستكمل مسيرتها في تقديم العلاج للمحتاجين من ذوي الدخل المحدود؛ إذ إن دعم المشاريع أصبح اليوم سهلًا وميسرًا من خلال وسائل التقنية، وبطريقة آمنة وسريعة من خلال منصة التبرعات لجمعية عناية الصحية وعبر الحسابات البنكية والمنصات الوطنية.