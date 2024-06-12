"أبشر بمليون".. حملة لتقديم الرعاية والوقاية للحجيج ودعم المرضى المحتاجين

وأضاف الدكتور "المطيري" أن هذه الحملة تأتي متزامنة مع وصول عدد المستفيدين من خدماتها الصحية إلى المليون مستفيد منذ تأسيسها عام 2007 وحتى اليوم، وفي هذا دلالة على عظيم أثرها في المجتمع ومدى نفعها للمحتاجين، مبينًا أن هذه الحملة تعد شكرًا وعرفانًا لكل من أسهم في دعم مشاريع عناية الصحية، والتي انعكست إيجابًا على حياة المستفيدين وأسهمت في تعزيز جودة الحياة الصحية لأفراد المجتمع.