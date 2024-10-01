"الحربي" لـ"سبق": "البيان التمهيدي" للميزانية دليل على نجاح الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية

وتابع "الحربي": المملكة استشعرت هذه المشكلة (البطالة) ووضعت العديد من الحلول والخطط لتقليص قوائم العاطلين عن العمل، وذلك بمعالجة الاختلالات الهيكلية في سوق العمل، وتطرق "الحربي" إلى الحلول التي تم إطلاقها، ومنها مواءمة المناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل، والتوسع في البرامج التدريبية التي تستهدف الخريجين، وإطلاق مجموعة من الحوافز للقطاع الخاص لدعم برامج السعودة، بجانب العديد من التشريعات التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.