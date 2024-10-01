"الحربي" لـ"سبق": "البيان التمهيدي" للميزانية دليل على نجاح الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية

أوضح الكاتب الصحفي نايف الحربي أن إعلان وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية عزز أرقام الميزانية، مشيرًا إلى استمرار نهج الدولة في تعزيز مستوى الإفصاح المالي والشفافية.
وبيّن أن ذلك النهج يعد إحدى الركائز في عملية تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، مع رفع كفاءة الإنفاق المالي وكفاءة إدارة المالية العامة.
تفصيلًا، قال "الحربي" لـ"سبق": البيان التمهيدي للميزانية يعطي مؤشرًا قويًا عن نجاح الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، وهو ما يظهر جليًا في الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، التي نتج عنها مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي وتحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين
وأضاف: الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن المملكة تستهدف المعدل الطبيعي للبطالة بحدود 7%.
وأردف: برامج رؤية 2030 التي عند تدشينها في 2016م كان معدل البطالة يقارب 12.3%، واليوم هناك تراجع في معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1% في الربع الثاني من 2024 وهذا دليل قاطع على نجاح خطط التوظيف في القطاع العام والخاص واستيعاب الخريجيين والخريجات.
وتابع "الحربي": المملكة استشعرت هذه المشكلة (البطالة) ووضعت العديد من الحلول والخطط لتقليص قوائم العاطلين عن العمل، وذلك بمعالجة الاختلالات الهيكلية في سوق العمل، وتطرق "الحربي" إلى الحلول التي تم إطلاقها، ومنها مواءمة المناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل، والتوسع في البرامج التدريبية التي تستهدف الخريجين، وإطلاق مجموعة من الحوافز للقطاع الخاص لدعم برامج السعودة، بجانب العديد من التشريعات التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.