عرضة وسامري وأزياء تراثية.. شاهد "فرحة العيد" من المتحف الوطني بالرياض

احتفى المتحف الوطني بالرياض على مدى الأيام الماضية بعيد الفطر من خلال فعالية "فرحة العيد" تعزيزاً لمظاهر البهجة؛ حيث تضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة والبرامج الترفيهية المتنوعة التي تحمل طابعاً معرفياً ممتعاً.
واستقبلت الفعالية زوّارها خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل، بفرقة وطنية قدّمت مجموعة من الأغاني السعودية، حيث تغنّت الفرقة بـ"حياك بالعيد"، و"عيدي مبارك"، و"من العايدين"، و"وطني الحبيب"، و"نجد"، وشملت عروضاً أدائية مثل العرضة السعودية، والسامري، وسط حشودٍ من جميع الفئات العمرية.
فيما التقط الزوّار صوراً تذكارية عبر ركن التصوير، وتفاعلوا مع "حوامة العيد" الجائلة بين الحاضرين المستمتعين بالعيديات المقدمة لهم، وشارك فيها مجموعة من الأطفال مرتدين أزياء تراثية من جميع مناطق المملكة.
يُذكر أنّ فعالية "فرحة العيد" تأتي ضمن أهداف تحويل الثقافة إلى نمط للحياة من خلال مشاركة المجتمع باحتفالات عيد الفطر المبارك بفئاته كافة، في قالب تراثي ثقافي معرفي يتميز بالأصالة والمعاصرة.