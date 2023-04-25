عرضة وسامري وأزياء تراثية.. شاهد "فرحة العيد" من المتحف الوطني بالرياض

واستقبلت الفعالية زوّارها خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل، بفرقة وطنية قدّمت مجموعة من الأغاني السعودية، حيث تغنّت الفرقة بـ"حياك بالعيد"، و"عيدي مبارك"، و"من العايدين"، و"وطني الحبيب"، و"نجد"، وشملت عروضاً أدائية مثل العرضة السعودية، والسامري، وسط حشودٍ من جميع الفئات العمرية.