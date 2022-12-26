"رتـال رايـز".. منتج عقاري راقٍ للباحثين عن الفخامة والحياة الاستثنائية على كورنيش الخُبر

ويتكون مشروع "رتال رايز" من برج سكني، يقع بحي النخيل في مدينة الخُبر، ويضم وحدات سكنية فاخرة، بإجمالي مساحة تبلغ 11.050 مترًا مربعًا؛ وهو ما يجعله أحد أهم المشاريع الحالية للمدينة. كما تم اختيار موقع المشروع وتصميمه ليحمل طابعًا عصريًّا، وإطلالة مميزة على شاطئ الخليج العربي.