"رتـال رايـز".. منتج عقاري راقٍ للباحثين عن الفخامة والحياة الاستثنائية على كورنيش الخُبر

تزامنًا مع النهضة العمرانية التي تشهدها المنطقة الشرقية، وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030، أطلقت مجموعة رتال للتطوير العمراني مشروع "رتال رايز" السكني.
ويتكون مشروع "رتال رايز" من برج سكني، يقع بحي النخيل في مدينة الخُبر، ويضم وحدات سكنية فاخرة، بإجمالي مساحة تبلغ 11.050 مترًا مربعًا؛ وهو ما يجعله أحد أهم المشاريع الحالية للمدينة. كما تم اختيار موقع المشروع وتصميمه ليحمل طابعًا عصريًّا، وإطلالة مميزة على شاطئ الخليج العربي.
ويتكون برج "رتال رايز" من 30 طابقًا، تحتوي على 124 شقة، وسيُتاح بيعها في مركز مبيعات رتال في مدينة الخُبر، وموقع رتال الإلكتروني التفاعلي retalrise.retal.com.sa، الذي يمكن للعميل من خلاله تحديد الخيار المناسب له حسب احتياجاته الخاصة.
ويقع البرج في مخطط النخيل الرئيسي على كورنيش الخُبر الجديد. ويتميز المخطط الرئيسي بوجود بنية تحتية متكاملة ومستدامة، كما يتمتع المشروع بتوافُر الخدمات الأساسية كافة، والرفاهية المصممة بعناية فائقة، وعلى أعلى معايير الجودة التي يستحقها العميل، مثل: صالات للأعمال، وبهو لاستقبال الزوار، وسبـا، وأندية للرجال والنساء، إضافة إلى المسابح ومرافق للأطفال.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عبدالله بن فيصل البريكان، إن انطلاق مشروع رتال رايز الجديد يأتي امتدادًا للجهود المستمرة الهادفة إلى توفير منتجات سكنية راقية، تليق بالعملاء الباحثين عن حياة استثنائية.
وأضاف المهندس البريكان بأن تبنِّي المجموعة مثل تلك المشاريع المميزة والنوعية يساهم في الارتقاء بجودة الحياة في مدينة الخُبر والمنطقة الشرقية، كما أنه يُلبِّي تطلعات التطوير العمراني الذي تنتهجه الحكومة الرشيدة، المُتمثَّل برؤية السعودية 2030 المحفزة على إقامة مشاريع توفر خدمات نوعية منافسة عالميًّا.