مصيف الملوك وحاضنة الجيش والسياسة.. ذاكرة التاريخ تفيض بعظمة الطائف

وفي الجانب التعليمي أمر الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- بإنشاء "مديرية المعارف العمومية" عام 1344هـ لتكون النواة الأولى في إدارة التعليم في البلاد وأعقب ذلك إنشاء المدرسة السعودية في الطائف عام 1345هـ/ 1927م، حيث كان مقرها في باب الريع، وتخرج فيها العديد من أبناء الوطن الذين خدموه، ونال منهم مناصب عليا في الدولة، ثم إنشاء مدرسة الاصطياف في الطائف عام 1355هـ/ 1936م بعد ازدياد أعداد المصطافين به، وعدم استيعاب المدرسة السعودية بالطائف لهذه الأعداد الكبيرة، إضافةً لانتقال الحكومة بكامل موظفيها ودوائرها في فصل الصيف إلى الطائف، وأنشأت كذلك المدرسة الملكية في الطائف في عهد الملك عبدالعزيز عام 1358هـ/ 1939م.