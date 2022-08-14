نادي "تطوع الصحي" يختتم أعمال "وطن آمن" في مطار الملك فهد

اختتم نادي تطوع الإداري الصحي بالمملكة، اليوم الأحد، أعماله "وطن آمن" التي نظمها بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، خلال فترة تطبيق الاحترازات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقدّم النادي خلال الفعالية أكثر من 141 ألف ساعة عمل، بمشاركة أكثر من 1037 متطوعًا ومتطوعةً، من كل التخصصات الإدارية والطبية والعسكرية والمدنية؛ لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وتطبيق "توكلنا" للمسافرين من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
وقال رئيس نادي التطوع الإداري الصحي بالمملكة مدير التطوع الصحي بالمنطقة الشرقية ثامر بن عبدالله الدرعان: نحمد الله، الذي أزاح هذه الغمة عن الأمة وعادت الحياة لطبيعتها بفضل الله، ثم بفضل جهود حكومتنا الرشيدة.
وأضاف: إن متطوعي النادي تقدموا نحو الصفوف الأمامية لإحداث تغييرات إيجابية مع كل الجهات المعنية؛ إذ أظهر أبطال التطوع الصحي والنادي تفانيهم وتحلّيهم بروح المسؤولية الجماعية خلال عامين من التضحية في مجال العمل التطوعي بمطار الملك فهد الدولي بالدمام.
وشكر "الدرعان" إدارة العمليات في مطار الملك فهد الدولي بالدمام والإدارة التنفيذية لشركة مطارات الدمام، على دورهم الكبير والأساسي في نجاح العمل التطوعي وتقديم جميع التسهيلات والدعم المعنوي وتجهيز البوابات بأحدث الأجهزة للكشف عن المصابين من قبل المتطوعين عن طريق أجهزة الكشف الحرارية.
كما شكر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية؛ لتوجيهاتهما ومتابعتهما في أداء التطوع في المبادرة بشكل إيجابي لتحقيق أهدافها.