نادي "تطوع الصحي" يختتم أعمال "وطن آمن" في مطار الملك فهد

وقدّم النادي خلال الفعالية أكثر من 141 ألف ساعة عمل، بمشاركة أكثر من 1037 متطوعًا ومتطوعةً، من كل التخصصات الإدارية والطبية والعسكرية والمدنية؛ لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وتطبيق "توكلنا" للمسافرين من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.