بالفيديو.. رئيس دار المصحف بموريتانيا: هدية الملك سلمان أسهمت في تجاوز أزمة شحّ المصاحف ببلادنا

وأشاد رئيس دار المصحف الشريف بالكمية التي وصلت لموريتانيا خلال العام الماضي، والتي تجاوزت 105 آلاف نسخة، وفي هذا العام تمت مضاعفتها، ومما ميّزها أنها برواية ورش عن نافع لعموم المواطنين، و50 ألفًا برواية قالون عن نافع للمتخصصين، مُزجيًا شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على اهتمامه ومتابعته على إيصال هذه المصاحف لجمهورية موريتانيا، والتي وصلت لها هذه الكمية الكبيرة التي ستكون مُعنية للجميع على قراءة وتدبّر هذا الكتاب، لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك.