تزامنًا مع رمضان.. حملات توعوية ورقابية تنفذها أمانة الشرقية في المحافظات والمدن

وأنهت الأمانة حملتها للنظافة المكثفة على الجوامع والمساجد والتي شملت 1000 مسجد ومصلى وجامع بحاضرة الدمام، وتعقيمها، وتخصيص 3458 عامل نظافة ومشرفًا للعمل والإشراف، والتأكد من نظافة المصليات وساحاتها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مؤكدةً استمرار أعمال النظافة اليومية في الشوارع والأحياء المحيطة، بواسطة خدمة الكنس الآلي واليدوي، وغسل الأرصفة، إضافة إلى أعمال غسل وتطهير الحاويات في الأحياء والشوارع.