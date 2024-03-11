تزامنًا مع رمضان.. حملات توعوية ورقابية تنفذها أمانة الشرقية في المحافظات والمدن

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية حملات توعوية ورقابية في عددٍ من المحافظات والمدن والمراكز التابعة لها تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك الحالي؛ لرفع مستوى وعي العاملين في المنشآت الغذائية، وتوعية المواطنين والمقيمين بمفاهيم سلامة الغذاء ونظافة المنشآت والعاملين بها.
وأشارت إلى تنفيذ برنامج رقابي متكامل وجولات ميدانية لمنافذ البيع بغرب الدمام، لسلامة الأغذية، وللتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية، نظرًا لما تشهده من إقبال المواطنين والمقيمين لشراء المواد الغذائية والكماليات الخاصة بالشهر الكريم.
كما قامت بتنظيف الشوارع والأرصفة المحيطة بالمساجد والجوامع قبيل شهر رمضان المبارك، والتأكد من رفع النفايات يوميًا في الأحياء السكنية، إضافة إلى تكثيف عمل ودور الرقابة العامة من قبل إدارة الأسواق لمتابعة الباعة الجائلة في الطرقات والشوارع الرئيسة.
فيما نفذت حملة بمحافظة النعيرية وزعت خلالها ملصقات توعوية لرفع الجانب الثقافي والصحي للمواطن والمقيم في جميع ما يتعلق بالصحة العامة، وتوضيح السلوكيات الخاطئة المطلوب تجنبها للعاملين بتلك المنشآت التي عادة ما تتكرر أثناء التحضير والتجهيز للأطعمة أو أثناء تقديمها للمستهلكين، وللتأكد من الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية.
وكثفت الرقابة الصحية على المنشآت التجارية بمحافظة الخفجي وخاصة المتعلقة بالصحة العامة، حيث نفذت حملة رقابية ميدانية بدأتها في السادس من شهر مارس الجاري، شملت زيارة 327 منشأة، وأسفرت عن تحرير 8 مخالفات، ومصادرة وإتلاف لحوم ومواد غذائية بوزن 43 كجم، مؤكدة استمرار الحملة حلول شهر رمضان المبارك.
وتركزت الحملة على المخابز ومحال الحلويات والمطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية، للتأكد من جاهزيتها وسلامة وصحة ما يعرض من سلع ومواد غذائية للمستهلكين، وصحة العاملين وحصولهم على الشهادات الصحية السارية المفعول التي تثبت خلوهم من الأمراض وسلامتهم الصحية.
وعززت أمانة الشرقية جولاتها الرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية والتجارية وأسواق النفع العام وصوالين الحلاقة في اللهابة والمراكز التابعة لها، للتأكد تطبيقها للاشتراطات الصحية، وواصلت أعمال الإصحاح البيئي عبر أعمال النظافة العامة التعقيم والتطهير للأحياء والمرافق العامة والشوارع الداخلية والمداخل وواجهات الأسواق والتنظيف وغسيل الساحات أمام المساجد .
وقامت بأعمال التهيئة والصيانة الدورية اللازمة لمتنزه اللهابة ولحديقتها العامة وجميع الحدائق، لاستقبال الزوار والمتنزهين من الأهالي أو المراكز المجاورة، وتكثيف عمليات النظافة، وصيانة الإنارة بمداخل اللهابة والمراكز وعمل الصيانة اللازمة للشوارع الرئيسية والأحياء.
وأنهت الأمانة حملتها للنظافة المكثفة على الجوامع والمساجد والتي شملت 1000 مسجد ومصلى وجامع بحاضرة الدمام، وتعقيمها، وتخصيص 3458 عامل نظافة ومشرفًا للعمل والإشراف، والتأكد من نظافة المصليات وساحاتها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مؤكدةً استمرار أعمال النظافة اليومية في الشوارع والأحياء المحيطة، بواسطة خدمة الكنس الآلي واليدوي، وغسل الأرصفة، إضافة إلى أعمال غسل وتطهير الحاويات في الأحياء والشوارع.