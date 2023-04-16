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نعيش "المطرية الـ 16" حتى العيد.. "الحصيني": اليوم أول "الذراعين" وهذه صفاته
قال: تُلقح فيه النخيل المتأخرة في حملها وتزرع البذور الصيفية وتكثر طيور القمري
قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأحد هو أول أيام "الذراعين" من فصل الربيع، مشيراً إلى أنه رابع منازل فصل الربيع وأيامه 26 يوماً، مقسّمة على نجمَيْن هما المؤخر والرشاء.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن في أيام الذراعين يصبح الجو ليلاً لطيفاً، وحاراً وسط النهار، وهو ما يعد بالحرّ الهازل إلا في حالة وجود جوية ممطرة، فالأجواء تكون معتدلة نهاراً في الغالب.
وأضاف: "يتم فيه تلقيح النخيل المتأخرة في حملها، وتغرس فيه النخيل والأشجار المثمرة، وتزرع البذور الصيفية، وتكثر فيه طيور القمري".
واختتم يقول: "الجدير بالذكر أننا نعيش حالة ممطرة وهي الحالة الممطرة السادسة عشرة التي متوقع استمرارها حتى عيد الفطر -إن شاء الله- كما تُشير نماذج الطقس".