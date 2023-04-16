نعيش "المطرية الـ 16" حتى العيد.. "الحصيني": اليوم أول "الذراعين" وهذه صفاته

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأحد هو أول أيام "الذراعين" من فصل الربيع، مشيراً إلى أنه رابع منازل فصل الربيع وأيامه 26 يوماً، مقسّمة على نجمَيْن هما المؤخر والرشاء.