متى يزور الزوجان الطبيب؟..6 أسباب تعيق حمل النساء يكشفها مختص

قال استشاري العقم وأطفال الأنابيب وجراحات المناظير النسائية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة الدكتور نبيل بن محمد إعجاز براشا، أن بعض النساء قد يعانين من عدم حدوث الحمل سواء بعد مرور عام من الزواج أو بعد سنوات من الإنجاب، وفي جميع هذه الحالات يتم العلاج على أساس دراسة السبب، إما عن طريق الأدوية، أو الجراحة، أو التلقيح داخل الرحم، أو تقنية الإنجاب المساعدة.
وأوضح "براشا"، أن هناك 6 من المسببات التي قد تعيق الحمل عند النساء؛ أولها حدوث خلل في التبويض (إنتاج بويضات)، إذ تحدث الدورة الشهرية للمرأة في المتوسط كل 28 يومًا، وتكون الدورة منتظمة إذا كانت تحدث بين 24 إلى 32 يومًا، وإذا كانت الدورة الشهرية غير منتظمة، ففي الغالب لا يحدث تبويض، ويمكن تأكيد حدوث التبويض عن طريق فحص الدم بقياس مستوى هرمون البروجسترون في اليوم 21 من دورتها الشهرية، وأيضًا باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية عبر المهبل.
وأضاف: "تكيسات المبيض هي السبب الثاني وهي حالة تؤدي إلى عدم حدوث التبويض أو حدوثه بشكل غير منتظم، بعض النساء المصابات بتكيسات المبيض يكون لديهن ارتفاع في هرمون التستوستيرون، والذي يسبب حب الشباب، ونمو الشعر الزائد، ويعد تكيسات المبيض السبب الأكثر شيوعًا".
وتابع: "انقطاع الطمث الوظيفي، ويحدث بسبب ممارسة الرياضات العنيفة، والإجهاد المفرط، والتوتر الشديد، ويرتبط أحيانًا باضطرابات الأكل (مثل: فقدان الشهية)".
وأردف: "رابع المسببات خلل في وظيفة الغدة النخامية، والغدة النخامية تنتج هرمونات للحفاظ على تبويض منتظم، وعند حدوث خلل بها ينقطع التبويض (مثل: زيادة هرمون البرولاكتين)".
وبين أن انسداد قناة فالوب سبب هو الآخر، فعوامل الخطورة لحدوث انسداد في قناة فالوب حدوث التهاب في الحوض سابق، أو عدوى سابقة بالسيلان والكلاميديا، أو إجراء أي عملية جراحية بالبطن".
وقال "براشا" إن سادس الأسباب هو محيط رحم غير طبيعي، إذ يتم تشخيصه عن طريق الموجات الصوتية (السونار) عبر المهبل لكشف وجود أورام ليفية داخل الرحم، أو أي عيوب بالرحم".
وبين أن هناك بعض عوامل الخطورة لحدوث تأخر الحمل عند السيدات منها التقدم في العمر، فذلك يقلل فرص المرأة في الإنجاب؛ بسبب قلة عدد البويضات مع تقدم العمر، وقلة كفاءة البويضة للإخصاب، كما أنه مع تقدم العمر تكون المرأة أكثر عرضة لحدوث مشاكل العقم والإجهاض، أيضًا من عوامل الخطورة زيادة الوزن، أو نقصان الوزن الشديد، التدخين، الإجهاد البدني والذهني والتوتر الشديد الذي يسبب انقطاع الطمث.
وعن المدة التي يجب أن يحاول فيها الزوجان الإنجاب قبل زيارة الطبيب، قال "براشا": سنة واحدة على الأقل للنساء تحت سن 35 عامًا، أما بالنسبة للنساء اللواتي يبلغن من العمر 35 عامًا أو أكثر فيجب على الزوجين زيارة الطبيب بعد 6 أشهر من محاولتهما دون جدوى؛ حيث إنه قد تقل فرص المرأة في إنجاب طفل في كل عام بعد سن الثلاثين، فبعض المشاكل الصحية أيضا تزيد خطر حدوث العقم؛ لذلك يجب على الزوجين اللذين يعانيان العلامات والأعراض التالية عدم التأخر في زيارة الطبيب عند محاولتهما الإنجاب ومنها عدم حدوث الدورة الشهرية أو عدم انتظامها، ألم شديد أثناء الدورة الشهرية، حدوث مرض بطانة الرحم المهاجرة، حدوث التهاب بالحوض سابقًا، الإجهاض لأكثر من مرة".