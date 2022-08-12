متى يزور الزوجان الطبيب؟..6 أسباب تعيق حمل النساء يكشفها مختص

وعن المدة التي يجب أن يحاول فيها الزوجان الإنجاب قبل زيارة الطبيب، قال "براشا": سنة واحدة على الأقل للنساء تحت سن 35 عامًا، أما بالنسبة للنساء اللواتي يبلغن من العمر 35 عامًا أو أكثر فيجب على الزوجين زيارة الطبيب بعد 6 أشهر من محاولتهما دون جدوى؛ حيث إنه قد تقل فرص المرأة في إنجاب طفل في كل عام بعد سن الثلاثين، فبعض المشاكل الصحية أيضا تزيد خطر حدوث العقم؛ لذلك يجب على الزوجين اللذين يعانيان العلامات والأعراض التالية عدم التأخر في زيارة الطبيب عند محاولتهما الإنجاب ومنها عدم حدوث الدورة الشهرية أو عدم انتظامها، ألم شديد أثناء الدورة الشهرية، حدوث مرض بطانة الرحم المهاجرة، حدوث التهاب بالحوض سابقًا، الإجهاض لأكثر من مرة".