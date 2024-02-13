فاطمة الشمسان: الأطعمة "غير الصحية" قد تُقَصّر العمر

قالت فاطمة الشمسان أخصائي أول تغذية عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود: إن بعض الدراسات أكدت أن تناول الكثير من الأطعمة غير الصحية "فائقة التصنيع" مثل الآيس كريم، والبسكويت، والأطعمة الاستهلاكية الجاهزة قد تقصّر العمر، وارتبط استهلاكها بزيادة نسبة 10% فقط بزيادة خطر الوفاة بنسبة 14% من مجمل الأسباب.
وأشارت "الشمسان" إلى أن هناك سببًا آخر يحفّز على تزيين الطبق اليومي بأنواع مختلفة من الفاكهة والخضار، هو الحاجة للتحكم في استجابة الجسم الالتهابية للبكتيريا والفيروسات؛ حيث يتم الربط بين الالتهابات المزمنة في الدراسات بأمراض مثل السرطان، وأمراض القلب، والسكري، والتهاب المفاصل، والاكتئاب، وألزهايمر، والعديد من الأمراض الأخرى.
وتؤكد أن جسم الإنسان مصمم لامتصاص العناصر الغذائية من الفاكهة، والخضار، والمكسرات، والحبوب، والبروتينات أكثر من الأطعمة المصنعة أو المكملات الغذائية؛ ولكن قد يحتاج بعض الأشخاص ذوي الخيارات الغذائية الصحية المحدودة، أو مَن يعانون من حالات طبية محددة، أو أي شخص تخطى 65 عامًا، إلى إضافة مغذيات دقيقة محددة إلى نظامهم الغذائي؛ حيث إن بعض الفيتامينات والمعادن تعمل على محاربة الالتهابات وتقوية المناعة.