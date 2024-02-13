فاطمة الشمسان: الأطعمة "غير الصحية" قد تُقَصّر العمر

وتؤكد أن جسم الإنسان مصمم لامتصاص العناصر الغذائية من الفاكهة، والخضار، والمكسرات، والحبوب، والبروتينات أكثر من الأطعمة المصنعة أو المكملات الغذائية؛ ولكن قد يحتاج بعض الأشخاص ذوي الخيارات الغذائية الصحية المحدودة، أو مَن يعانون من حالات طبية محددة، أو أي شخص تخطى 65 عامًا، إلى إضافة مغذيات دقيقة محددة إلى نظامهم الغذائي؛ حيث إن بعض الفيتامينات والمعادن تعمل على محاربة الالتهابات وتقوية المناعة.