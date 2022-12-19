شركة لدن تفوز بجائزة أفضل شركة عقارية في إدارة الأصول

حصلت شركة لدن للاستثمار على جائزة Agility Awards 2022 كأفضل شركة عقارية في إدارة الأصول، وذلك في حفل جوائز Enterprise Agility Awards لعام 2022 المقام في دبي بتاريخ 15 ديسمبر الجاري.
وكانت شركة لدن للاستثمار قد فازت بالجائزة بعد منافسات بين الشركات العقارية العاملة في مجال إدارة الأصول العقارية، إلا أنها وبخبرتها التي تجاوزت النصف قرن استطاعت إثبات جدارتها والحصول على الجائزة التي استلمها الأستاذ عبدالرحمن بن علي ال قوت، رئيس القطاع التجاري.
وقال الأستاذ عبدالرحمن ال قوت: "نعتز اليوم بحصول شركة لدن للاستثمار على جائزة أفضل شركة عقارية في إدارة الأصول العقارية، ونفخر بفريقنا الذي يحقق الإنجازات، كما نهدي هذا الإنجاز لعملائنا الذين وضعوا ثقتهم في "لدن" التي استطاعت أن تحقق أرقام قياسية في عدة مجالات".
وأضاف: " يشهد الاقتصاد السعودي نموا كبيرا بفضل رؤية سمو ولي العهد - حفظه الله – الثاقبة، وقد أشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي أظهر تقدم السعودية في معدل النمو مقارنة بدول مجموعة العشرينG20، ويستمر الاقتصاد السعودي بنموه المشهود في كافة القطاعات والمستويات، ويأتي التطور في القطاع العقاري جزء من التسارع الكبير لنمو الاقتصاد السعودي. إلى جانب ذلك فإننا في شركة لدن نسعى لأن نقدم جودة حياة تواكب التطلعات وتناسب مستقبل الأسر السعودية".
يذكر أن شركة لدن قد نجحت في إرساء معايير جديدة لتطوير المشاريع التجارية والسكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات، مع محافظتها على جودة التصميم والابتكار والاستدامة طبقا لأفضل المعايير العالمية الرائدة.