شركة لدن تفوز بجائزة أفضل شركة عقارية في إدارة الأصول

وقال الأستاذ عبدالرحمن ال قوت: "نعتز اليوم بحصول شركة لدن للاستثمار على جائزة أفضل شركة عقارية في إدارة الأصول العقارية، ونفخر بفريقنا الذي يحقق الإنجازات، كما نهدي هذا الإنجاز لعملائنا الذين وضعوا ثقتهم في "لدن" التي استطاعت أن تحقق أرقام قياسية في عدة مجالات".