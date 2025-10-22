مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يرسم الابتسامة على وجه ثلاثينية بالحمل والولادة بعد عقم استمر 12 عاماً

بفضل الله تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، من تحقيق حلم مراجعة تبلغ من العمر 38 عاماً، بولادة 3 تؤأم "بنتين وذكر"، بعد معاناة مع العقم وعدم القدرة على الإنجاب استمرت نحو 12 عاماً، تخللها 3 محاولات أطفال أنابيب لم يكتب لها النجاح في مستشفيات ومراكز أخرى. ذكر ذلك الدكتور بندر العبدالكريم استشاري أمراض النساء والولادة وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب، رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالة الفرنسية.
والذي أضاف أن الزوجة راجعت العيادة وهي في حالة نفسية سيئة نتيجة المحاولات العلاجية السابقة، ولكنها لم تيأس من رحمة الله، حيث تم الإطلاع على التاريخ الطبي للزوجة والزوج، وإخضاهما لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، والتي شملت تحليل الهرمونات ومخزون البويضات والمناعة والأجسام المضادة وبطانة الرحم، وكذلك تحليل السائل المنوي للزوج وتكسر الحمض النووي للحيوانات المنوية.
وقال الدكتور العبدالكريم أن نتائج الفحوصات أظهرت أن سبب العقم يعود إلى وجود ارتفاع في نسبة تكسر الحمض النووي ونقص في الحيوانات المنوية النشطة، إذ تم علاج ذلك مع أطباء عيادة الذكورة، مضيفاً أنه بعد تحسن تحليل تكسر الحمض النووي، تم وضع برنامج للزوجة شمل تحفيز بطانة الرحم على مرحلتين، من خلال تطبيق البرنامج المعكوس لتنشيط التبويض.
موضحاً أنه تم بعد ذلك سحب 14 بويضة وتخصيبها في مختبر أطفال الأنابيب، وإجراء تكنيك طبي حديث لإرجاع الأجنة على مرحلتين، الأولى تم فيها ارجاع 2 من الأجنة المخصبة في اليوم الثالث بعد سحب البويضات، والمرحلة الثانية إرجاع جنين واحد في اليوم الخامس، وذلك في نفس الشهر والدورة العلاجية، موكداً على أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد، إذ أشارت اختبارات الأشعة الصوتية إلى حدوث الحمل ووجود 3 أجنة.
وأكد الدكتور بندر العبدالكريم على أنه تم متابعة الزوجة في عيادة الحمل واعطائها مغذيات التحوير المناعي على مراحل خلال أول 3 أشهر من الحمل، مع تزويدها بكافة النصائح والمشورات الطبية اللازمة، وإجراء ربط لعنق الرحم في نهاية الشهر الثالث. وفي منتصف الشهر الثامن. رزق الزوجين بـ 3 أطفال بنتين وذكر وكانوا بأوزان ممتازة تتراوح ما بين كيلو ونصف و 2 كيلو، وتم العناية بهم في وحدة الاطفال الخدج وخروجهم بعد 10 أيام وهم بحالة صحية ممتازة.
الجدير بالذكر أن مراكز علاج العقم في مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، يعمل بها نخبة من أفضل الكفاءات الطبية المتخصصة، ومزودة بمختبرات هي الأحدث والأفضل، وحققت حلم الإنجاب للعديد من الأزواج.