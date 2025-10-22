مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يرسم الابتسامة على وجه ثلاثينية بالحمل والولادة بعد عقم استمر 12 عاماً

موضحاً أنه تم بعد ذلك سحب 14 بويضة وتخصيبها في مختبر أطفال الأنابيب، وإجراء تكنيك طبي حديث لإرجاع الأجنة على مرحلتين، الأولى تم فيها ارجاع 2 من الأجنة المخصبة في اليوم الثالث بعد سحب البويضات، والمرحلة الثانية إرجاع جنين واحد في اليوم الخامس، وذلك في نفس الشهر والدورة العلاجية، موكداً على أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد، إذ أشارت اختبارات الأشعة الصوتية إلى حدوث الحمل ووجود 3 أجنة.