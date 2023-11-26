محافظ جدة يفتتح منتدى "مستقبل العمارة والعمران"

افتتح محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم الأحد، منتدى "مستقبل العمارة والعمران نحو الارتقاء بجودة الحياة"، الذي تنظمه الجمعية السعودية لعلوم العمران.
جاء ذلك بحضور رئيس الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور غازي العباسي، والرئيس التنفيذي للمنتدى رئيس فرع الجمعية السعودية لعلوم العمران في جدة، المهندس أنس صيرفي، وعدد من ممثلي هيئة واتحاد المعماريين، بمركز جدة بارك.
وتجوّل محافظ جدة في أركان المنتدى والمعرض المصاحب له، ثم ألقى الرئيس التنفيذي للمنتدى كلمة قال فيها: إنه في ظل الطفرة العمرانية بالمملكة، هناك اهتمام بالموروث الثقافي والتراث العمراني يتمثل في عدد من مبادرات إحياء المواقع والمعالم التاريخية وتفعيلها وإيجاد الوجهات التراثية، أسفر عنها حتى الآن تسجيل سبعة مواقع على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وعدد مماثل لها ينتظر الإعلان.
وأشار "صيرفي" إلى أن مستهدفات رؤية 2030 لم تغفل جهود الحفاظ على البيئة عبر التوجه الحثيث نحو استخدام الطاقة البديلة والحدّ من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الصفري.
وأوضح أن هذا المنتدى سيسلط الضوء على تلك المبادرات، ويستعرض عددًا من المشروعات والاتجاهات الحديثة للارتقاء بجودة الحياة وعرض التجارب الناجحة. وفي الختام كرم الأمير سعود بن جلوي الرعاة.
ويهدف المنتدى الذي يستمر يومين ويتخلله عدد من الجلسات العلمية، إلى الجمع بين مجموعة واسعة من الخبراء والمهندسين المعماريين الذين يتعاملون مع التطورات المعمارية والحضرية على نطاق عالمي؛ من أجل استكشاف سبل معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية التي تواجه تنمية المدن في المستقبل.