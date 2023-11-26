محافظ جدة يفتتح منتدى "مستقبل العمارة والعمران"

وتجوّل محافظ جدة في أركان المنتدى والمعرض المصاحب له، ثم ألقى الرئيس التنفيذي للمنتدى كلمة قال فيها: إنه في ظل الطفرة العمرانية بالمملكة، هناك اهتمام بالموروث الثقافي والتراث العمراني يتمثل في عدد من مبادرات إحياء المواقع والمعالم التاريخية وتفعيلها وإيجاد الوجهات التراثية، أسفر عنها حتى الآن تسجيل سبعة مواقع على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وعدد مماثل لها ينتظر الإعلان.