رقمية بالكامل.. "ديوان المظالم": 9 خطوات لتقديم طلب تنفيذ ضد جهة إدارية

ولفت في إنفوجراف نشره اليوم، إلى أن الخطوات الـ9 لتقديم الطلب تتمثل في "تسجيل الدخول في منصة التنفيذ الإدارية، واختيار نوع الطلب "ضد جهة إدارية"، ثم اختيار نوع مقدم الطلب، والمحكمة والإقرار بصحة البيانات، وإدخال بيانات مقدم الطلب وبيانات الممثل له؛ إن وجد، ثم إدخال بيانات المنفذ ضده وبيانات السند التنفيذي، وإدخال بيانات المطالبة بالأداء، ومراجعة كافة المعلومات ثم تقديم الطلب، لتسلُّم إشعار برقم الطلب".