"إخاء" تكرّم مؤسسة صالح كامل الإنسانية لمساهمتها في مشروع بيوت الأيتام

وبهذه المناسبة، عبّر عبدالله صالح كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل عن فخره وسعادته بهذا التكريم، مؤكدًا حرص المؤسسة على مواصلة رسالتها في دعم التكافل الاجتماعي وتحقيق الاستدامة التنموية، وتقديم كل ما يخدم شريحة الأيتام التي تمثل أولوية في المجتمع السعودي، مشيراً إلى النمو المتسارع لجمعيات الأيتام حيث تم تأسيس 27 جمعية بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 أي بزيادة تعادل 54% عما كانت عليه، مؤكدا أن هذا التعاون هو أحد الشراكات المأمولة بين جميع القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى نقل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية.