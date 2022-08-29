قبول أكثر من 8000 طالب وطالبة للعام الجامعي 1444هـ بـ"جامعة جدة"

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الحجاز بن مصلح الثقفي، أن عدد المتقدمين للجامعة في مرحلة القبول عبر بوابتها الإلكترونية بلغ 100.300 ألف طالب وطالبة، حسب البرنامج الزمني المعتمد للقبول هذا العام 1444هـ، وأنهت الجامعة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل فرز ومعالجة طلبات القبول إلكترونياً بحسب الأعداد المحددة المعتمدة، وترشيح المتقدمين على النسبة الموزونة وتسلسل الرغبات المدخلة أثناء فترة التقديم من قبل المتقدم أو المتقدمة.