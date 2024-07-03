"الداخلية الكويتية": القبض على مواطنين منتمين لتنظيم محظور يرمي لهدم النظم الأساسية بالبلاد

وفي التفاصيل، أوضحت الداخلية في بيان لإدارة الإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية بالوزارة متمثلة في جهاز أمن الدولة تمكنت من إلقاء القبض على مواطنين منضمين إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، مشيرة إلى أنهم "نشروا أفكاراً في أحد برامج التواصل الاجتماعي وعقدوا العزم على الخروج من البلاد للالتحاق مع أعضاء التنظيم، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".