بين "لدن للاستثمار" و"شيفال كولكشن" البريطانية.. "السياحة" ترعى توقيع عقود "برج شيفال لدن السكني"

وأوضح وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية م. محمود عبدالهادي أن رعاية الوزارة لتوقيع العقود تأتي في إطار تشجيعها للاستثمارات بالقطاع السياحي، ودعمها للمشاريع التي تسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف من خلال مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة السياحة، إلى تعزيز البًنية التحتية السياحية ومرافق الضيافة في المملكة، والوصول بعدد الغرف في مرافق الضيافة لأكثر من 550 ألف غرفة بحلول عام 2030م، مبينًا أن المشروع الذي تم التوقيع على عقوده اليوم يعد إضافة حقيقية إلى مرافق الضيافة النوعية في العاصمة الرياض.