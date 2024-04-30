بين "لدن للاستثمار" و"شيفال كولكشن" البريطانية.. "السياحة" ترعى توقيع عقود "برج شيفال لدن السكني"

رعت وزارة السياحة اليوم، توقيع عقود بين شركة لدن للاستثمار ومجموعة "شيفال كولكشن" البريطانية ومجموعة من الشركاء الاستراتيجيين ومقدمي خدمات التصميم والبناء لتصميم وتشييد وتشغيل برج "شيفال لدن" السكني ويضم وحدات فندقية فاخرة، الواقع على طريق الملك فهد بمدينة الرياض بالقرب من مركز الملك عبدالله المالي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 300 مليون ريال، وذلك على هامش قمة مستقبل الضيافة التي تقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 29 أبريل – 1 مايو 2024م.
وكشفت "لدن" الستار عن الشركة المشغلة لبرجها الذي يرتكز في موقع استراتيجي شمال مدينة الرياض، وذلك بتوقيعها عقدًا مع مجموعة "شيفال كولكشن" وهو أول مشاريع المجموعة الإنجليزية في المملكة العربية السعودية، حيث سيتم تسمية المشروع بـ "CHEVAL LADUN LIVING"، ويضم 130 وحدة سكنية فندقية بمساحات متنوعة ما بين غرفة وغرفتين وثلاث غرف ودوبلكس، بالإضافة إلى نادٍ رياضي وحمام سباحة وساونا، كما ستبدأ أعمال تشييد البرج خلال هذا العام، ومن المتوقع اكتمال المشروع في النصف الأول من عام 2027م بإذن الله.
كما شملت العقود التي وقّعتها الشركة مع مقدمي الخدمات والشركاء عقد المقاول الرئيسي مع شركة بلت الصناعية (إحدى شركات لدن للاستثمار)، وعقدًا لتمويل المشروع مع مصرف الراجحي، وعقد استشاري التصاميم المعمارية مع شركة عبدالإله المهنا، وعقد استشاري التصاميم الداخلية مع شركة DZ وعقد استشاري الإشراف على التصميم والتنفيذ مع شركة "خطيب وعلمي".
وأوضح وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية م. محمود عبدالهادي أن رعاية الوزارة لتوقيع العقود تأتي في إطار تشجيعها للاستثمارات بالقطاع السياحي، ودعمها للمشاريع التي تسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف من خلال مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة السياحة، إلى تعزيز البًنية التحتية السياحية ومرافق الضيافة في المملكة، والوصول بعدد الغرف في مرافق الضيافة لأكثر من 550 ألف غرفة بحلول عام 2030م، مبينًا أن المشروع الذي تم التوقيع على عقوده اليوم يعد إضافة حقيقية إلى مرافق الضيافة النوعية في العاصمة الرياض.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "لدن" للاستثمار الدكتور حسن بن شوقي الحازمي: "سيكون برج CHEVAL LADUN LIVING محطة مهمة في مسيرة الشركة، فمن خلال هذا المشروع تبدأ "لدن" للاستثمار باكورة مشاريعها في مجال الضيافة الفاخرة وتنفيذ المزيد من المشاريع النوعية ضمن مشاريع الرؤية المباركة، حيث ستسهم الشركة في وضع بصمتها في تطوير المشهد العقاري بمدينة الرياض، وتقدم تجربة فريدة من نوعها من خلال برج "شيفال لدن ليفينج" الذي يدعم التوجه الاستراتيجي الذي تقوده وزارة السياحة للقطاع ويسهم في نمو الناتج المحلي التراكمي وزيادة عدد الغرف الفندقية، مما يسهم في تحويل الرياض إلى وجهة سياحية عالمية ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030."
كما عبّر الدكتور "الحازمي" عن فخره بالتعاون مع "شيفال كوليكشن" الإنجليزية، حيث يعكس اختيارهم للمشاركة في هذا المشروع الطموح ثقتهم في رؤية لدن وفرص الاستثمار المتميزة التي تقدمها المملكة.
من جهته، قال جون فيليبسون، رئيس قطاع العمليات في شيفال كوليكشن: "نحن متحمسون للعمل مع شركة لدن للاستثمار على هذا التطوير، مما يضعنا في خارطة الضيافة بالمملكة العربية السعودية التي تعد سوقًا مثيرًا وجاذبًا للمستثمرين، وهناك اهتمام متزايد بالشقق المفروشة في المملكة، وهو فرصة لتعزيز قوة علامة "شيفال كوليكشن"، حيث نحظى بسمعة تمتد لأكثر من 40 عامًا في امتلاك وتشغيل الشقق الفندقية."
كما أن مجموعة "شيفال كوليكشن" هي شركة ضيافة فاخرة إنجليزية حائزة على جوائز في إدارة وتشغيل الشقق الفندقية الفاخرة، وتدير حاليًا 9 ممتلكات في لندن، و3 في إدنبرة، مع افتتاح شيفال ميزون - دبي إكسبو سيتي في عام 2025 وافتتاح شيفال ميزون - وست ريجنت في غلاسكو في عام 2026م.
يُذكر أن شركة "لدن" للاستثمار هي شركة مساهمة عامة سعودية تملك ما يزيد على نصف قرن من الخبرة في الاستثمار والتطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية من خلال مجموعة من الشركات التابعة المتخصصة في المقاولات والصناعة وإدارة المجمعات السكنية والتجارية.