"العنقري" يعتمد "منهجية الرقابة على الأداء" بديوان المحاسبة

وأشار النائب المساعد للرقابة على الأداء بالديوان محمد بن سليمان بن دايل، إلى الدعم الذي يجده قطاع الأداء ومنسوبوه من رئيس الديوان، وحرصه الدائم على تذليل العقبات كافة التي تواجهه، وتوجيهاته المستمرة التي كان لها الأثر الإيجابي فيما حققه القطاع من نجاحات.