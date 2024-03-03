"السميح": انتعاشٌ ملحوظٌ في الحجوزات و1150 فندقاً بمكة تتأهب لشهر رمضان

كشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة محمد بن يحيى السميح؛ أن الفنادق في مكة المكرّمة سجّلت هذه الأيام انتعاشاً ملحوظاً في الحجوزات وسط تنافسٍ في تقديم الخدمات للزوّار والمعتمرين من داخل السعودية وخارجها الذين يحرصون على قضاء شهر رمضان المبارك في رحاب البيت العتيق.
وقال السميح؛ إن هناك أكثر من 1150 فندقاً في مكة المكرّمة تحتوي على أكثر من 260 ألف غرفة فندقية بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية.
وأشار إلى أن حجوزات الفنادق التي ستشهد إقبالاً كبيراً هي المنطقة المركزية؛ كأفضل المناطق التي ينشدها المعتمر، وكذلك الفنادق والشقق المفروشة في العزيزية والششة والمسفلة والجميزة، إضافة إلى محبس الجن والروضة وبطحاء قريش.
ولفت السميح؛ إلى أن أكثر من 130 شركة ومؤسسة عمرة تعمل خلال موسم العمرة الحالي، على تقديم الخدمات كافة لضيوف الرحمن من استقبال المعتمرين والتعامل المميّز في استقبالهم من المطار والفنادق، والإشراف في دخولهم للمسجد الحرام، والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قِبل شركات ومؤسسات العمرة، والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة.
وأكّد أن شركات ومؤسسات العمرة تقدّم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسرٍ وسهولة، في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن تحت إشراف ومتابعة وزارة الحج والعمرة، وفي ظل المشروعات العملاقة التي هيَّأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحةٍ وطمأنينةٍ وأمنٍ وأمان.