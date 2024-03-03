"السميح": انتعاشٌ ملحوظٌ في الحجوزات و1150 فندقاً بمكة تتأهب لشهر رمضان

ولفت السميح؛ إلى أن أكثر من 130 شركة ومؤسسة عمرة تعمل خلال موسم العمرة الحالي، على تقديم الخدمات كافة لضيوف الرحمن من استقبال المعتمرين والتعامل المميّز في استقبالهم من المطار والفنادق، والإشراف في دخولهم للمسجد الحرام، والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قِبل شركات ومؤسسات العمرة، والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة.