الرياض تحتضن الدورة الرابعة لأعضاء المجلس الدولي للتمور غدًا

ويضم المجلس الدولي للتمور عضوية كل من: (السعودية، الإمارات، السودان، موريتانيا، اليمن، عمان، فلسطين، الصومال، لبنان، مصر، الأردن، البحرين، تونس، العراق، قطر)، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير قطاع النخيل والتمور، وتحسين الإنتاج والتصنيع والتسويق، ودعم الأبحاث العلمية والممارسات الزراعية المبتكرة، ورفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، بما يسهم في تحقيق التنمية الريفية والأمن الغذائي والمستدام.