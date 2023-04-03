تدشين برامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف في باكستان

وأوضح السفير المالكي خلال التدشين أن سفارة المملكة في باكستان تتشرف بتدشين هذه البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, مشيراً إلى أن برامج تفطير الصائمين وتوزيع المصاحف والتمور هي جزء من المشاريع التي وجه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها جمهورية باكستان الإسلامية.