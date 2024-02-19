"الشؤون البلدية": أصدرنا أكثر من 400 ألف رخصة تجارية نشطة في "التجزئة" منذ 2019

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن إجمالي الرخص التجارية النشطة لقطاع التجزئة من عام 2019 حتى نهاية العام الماضي 2023 بلغت أكثر من 400 ألف رخصة، حيث أثمرت جهود تحفيز القطاع إصدار ما لا يقل عن 70 ألف رخصة سنوياً، مسجلة نمواً ثابتاً بنحو 6%.