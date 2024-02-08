مخترع سعودي يحصد فضية "المعرض الدولي للاختراعات بالشرق الأوسط"

وحصل الدكتور حسن خضري على الميدالية الفضية في هذا المعرض الدولي، الذي يُعدُّ من أهم المعارض الدولية للاختراعات في الشرق الأوسط، ويُنظم سنويًّا منذ العام 2007م، وفرصة للقاء وإيصال ثقافة الاختراع والإبداع للمجتمع الخليجي، وزيادة الروابط بين المخترعين والمبدعين والمؤسسات والشركات الاقتصادية، وفرصة للقاء المستثمرين والمخترعين؛ بهدف الوصول بالمجتمع الخليجي إلى مجتمع المعرفة.