اليوم الوطني.. منظومة الغرف التجارية السعودية و78 عامًا من العطاء والإنجاز

ونوه التقرير إلى الدعم الكبير الذي ظل يحظى به القطاع الخاص السعودي ومنظومة الغرف التجارية وعددها "26" غرفة منذ تأسيسها قبل أكثر من "78" عامًا، وصولًا إلى هذا العهد الاقتصادي الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله؛ حيث أطلقت رؤية المملكة 2030 القدرات الاقتصادية الكامنة، وأصبح القطاع الخاص قائدًا لقاطرة النمو الاقتصادي؛ مما أدى إلى مضاعفة إسهامه بالاقتصاد، كما ارتفع إسهام الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بما يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.