مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ "طفلاً" وزنه "250" كجم من مضاعفات السمنة المفرطة

وقال الدكتور عبدالوهاب الشهراني استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة والمناظير المتقدمة والروبوت الآلي، وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن الطفل كان بحالة نفسية سيئة، ومنعزلاً في غرفته، وتم نقله من المدينة التي يقيم فيها إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، وخضع لحزمة فحوصات دقيقة بدأت بتحاليل الدم، والتصوير الاشعاعي للصدر وتخطيط القلب، وتبع ذلك عملية تقييم شامل لحالته الصحية، بينت أهليته لجراحة السمنة، فأجريت له عملية تكميم معدة عبر ثلاث فتحات صغيرة فقط، وتكللت ولله الحمد بالنجاح، ونقل من غرفة العمليات إلى جناح الجراحة حيث أمضى نحو "24" ساعة محاطاً بالعناية الطبية الحثيثة، ومن ثم غادر المستشفى بحالة صحية جيدة، ومن خلال المتابعة المستمرة في العيادة تأكد نجاح العملية فعلياً، حيث بدأ في التخلص من الوزن الزائد بمعدل صحي، ومن المتوقع أن يفقد خلال السنة الأولى أكثر من "50%" من وزنه.