6 آلاف فرصة عمل موسمية.. "نخيل الخرج".. قيمة اقتصادية كبرى وعناية فائقة

تصنف محافظة الخرج من أكبر مصادر إنتاج التمور في المملكة، بطاقة إنتاجية تبلغ 90.4 مليون كيلو جرام سنوياً، وفق إحصاءات المركز الوطني للنخيل بالمملكة، من خلال 1,189,771 نخلة مثمرة من أصل 1,476,208 نخلة.
وتبلغ الحصة الاقتصادية للإنتاج السنوي في المحافظة حوالي 723 مليون ريال، توفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل موسمية، ويعد خلاص الخرج أبرز الأنواع وأكثرها شهرة في المحافظة، يليه الصقعي، ونبوت سيف، والصفري، والشيشي، والهلالي، والبرحي وأنواع أخرى.
وفي سياق دعم إنتاج المزارعين، خصص مكتب وزارة البيئة والمياه والزراع بمحافظة الخرج مواقع لباعة التمور في السوق المركزي وعدد من المواقع والمباسط في المحافظة، في حين يقوم مراقبو المكتب بأخذ عينات بشكل مستمر وتحليلها لضمان عدم وجود أي متبقيات للمبيدات الحشرية.
ويقدم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة خدماته للمزارعين من خلال تنظيم الحملات الإرشادية والتوعية، فضلاً عن الجولات الميدانية على المزارع لمكافحة الآفات النباتية، والتعريف بالاستخدام الأمثل للمواد والأسمدة ومراقبة النخيل لمنع ومعالجة أي إصابات قد تتفشى.