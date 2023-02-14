"الطيران المدني" توقع اتفاقية تعاون لتحديث الأطر التنظيمية لسلامة الطيران

وتهدف الاتفاقية إلى مواكبة التطور المستمر الحاصل في قطاع الطيران، وإدارة السلامة الجوية، وإيجاد بيئة طيران جاذبة للاستثمار ومحققة للنمو الاقتصادي المتوقع لقطاع الطيران في المملكة، إلى جانب رفع جودة إدارة سلامة جميع المشغلين والمستفيدين من عمليات التشغيل في مجال الطيران في المملكة العربية السعودية.ويأتي ذلك التعاون في إطار حرص الهيئة العامة للطيران المدني على التأكد من نقل المعرفة وتدريب الكفاءات الوطنية بما يتماشى مع الأهداف المستقبلية للمرحلة القادمة بدخول أنواع جديدة من التنقل الجوي وفصل الجانب التنظيمي والرقابي عن الجانب التشغيلي في المطارات، ومواكبة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.