استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين.. "الجبير" يلتقي رئيس جمهورية بالاو

ونقل خلال اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية بالاو المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة بالازدهار والرفاه.