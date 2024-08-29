استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين.. "الجبير" يلتقي رئيس جمهورية بالاو

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، الرئيس سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة جزر الباسيفيك في دورتها الـ 53، المنعقدة في العاصمة نوكو ألوفا بمملكة تونغا.
ونقل خلال اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية بالاو المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة بالازدهار والرفاه.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة لأبرز الموضوعات المطروحة في أجندة القمة.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا السفير غير المقيم لدى مملكة تونغا سلطان بن خزيم.