"ملتقى دراية".. جائزة الأميرة صيتة تطلق البرنامج الريادي الأول من نوعه للعناية بجودة الحياة

مسار الأمن والسلامة

وفي مسار الأمن والسلامة، يكشف "الملتقى" عن آليات التصرف الأمثل في حالات الأمن والسلامة داخل المنزل والعمل والأماكن العامة، مثل "التهديد، والاعتداء، التعقب، التحرش، اندلاع الحريق، التيار الكهربائي، ومشاكل السيارات المفاجئة، ومخاطر أسطوانات الغاز، والسيول الجارفة والأودية"، عبر 3 ورش عمل حول إدارة المخاطر الأمنية وثقافة السلامة الصحية والمهنية للمنشآت، والسلامة الأمنية في المنازل، بمشاركة وزارة الداخلية والجهات التابعة لها "شرطة الرياض، المرور، أمن الطرق، مركز العمليات الأمنية 911، الجوازات، الأمن البيئي، مكافحة المخدرات، ودوريات الأمن والدفاع المدني"، بالإضافة إلى رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وفريق ساعد للبحث والإنقاذ، وجهات أخرى.