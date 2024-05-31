"الربيعة" يدعو إلى تعزيز المسؤولية الدولية على صعيد إزالة الألغام حول العالم

وأوضح، أن حجم المساعدات الإنسانية للمملكة العربية السعودية المقدمة خلال الفترة (1996 - 2024م) تجاوز 129 مليار دولار أمريكي؛ استفادت منها 169 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن المبادرة الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة في 13 مايو 2015 م، أسهمت في تعزيز العمل الإنساني السعودي ورفع جودته وكفاءته، من خلال تنظيم وتوحيد كافة الشؤون والأعمال الإنسانية والإغاثية الخارجية للمملكة تحت مظلة المركز، وأن يتولى كذلك مسؤولية توثيق تلك الأعمال في المنصات الأممية والدولية ذات العلاقة، وأن يكون الجهة الوحيدة المخولة بتسلُّم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواءً كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى الخارج وفقاً للأنظمة.