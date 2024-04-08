أكاديمية سماف تختتم تطوُّع "صحة المعتكفين" بالحرمين.. شراكات نوعية ومنجزات استثنائية

وقد سجلت الأكاديمية أكثر من 8200 زيارة طبية، وتطوع فيها أكثر من 65 طبيبًا من تخصصات مختلفة، و400 متطوع من الكليات الصحية، توزعوا على عشر نقاط صحية، بواقع 2600 ساعة تطوع صحي.