" الكريّم ": السعودية «2026» غير.. إنجازات ترسّخ مكانة المملكة عالميًا ومن حقنا أنْ نفتخر بقيادتنا الرشيدة

يرسم الكاتب الصحفي أ.د. صالح عبدالعزيز الكريّم، في مقال بصحيفة «المدينة»، صورة شاملة للمملكة العربية السعودية مع مطلع عام 2026، مؤكدًا أن البلاد دخلت مرحلة مختلفة نوعيًا على صعيد السياسة الخارجية، والإنجاز العلمي، والتحول التقني والسياحي، حتى باتت السعودية «غير»، فحُقَّ لنا كمواطنِينَ ونحنُ على رأس سنة ميلاديَّة جديدة 2026، أنْ نفتخر بقيادتنا الرشيدة.
قيادة تقود التحول
وفي مقاله " السعودية «2026» غير"، يبدأ الكريّم بالتأكيد على الاعتزاز بالقيادة الرشيدة، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معتبرًا أن ما تحقق هو نتاج رؤية واضحة جعلت المملكة دولةً ذات واقع متمكّن في نجاح العلاقات الخارجية.
حضور سياسي إقليمي ودولي
يؤكد الكريّم إلى الدور السعودي في إعادة سوريا إلى الحضن العربي، ودعم لمّ الشمل العربي في العراق ولبنان، إلى جانب ما حققته زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة من نجاحات وإنجازات كبيرة عززت ثقل المملكة دوليًا.
قفزات علمية وتقنية
على الصعيد العلمي، يبرز الكريّم حصول باحثين سعوديين على جوائز عالمية، في مقدمتها جائزة نوبل في الكيمياء، إضافة إلى تصنيف المملكة ثالثة عالميًا في نمو وظائف الذكاء الاصطناعي، مع توسع ملحوظ في الابتكار والتعليم التقني.
السياحة والنقل.. وجه جديد للمملكة
يتوقف الكاتب عند الطفرة السياحية، خاصة الدينية في مكة والمدينة، وتنامي السياحة الأثرية، إلى جانب تطور كبير في البنية التحتية لوسائل النقل والخدمات الرقمية.
رؤية مستمرة نحو المستقبل
ويخلص الكريّم إلى أن السعودية تسير بثبات وفق رؤية 2030، مؤكدة أن المملكة في حلّتها الجديدة لعام 2026 أصبحت بحق "غير عن الغير".