" الكريّم ": السعودية «2026» غير.. إنجازات ترسّخ مكانة المملكة عالميًا ومن حقنا أنْ نفتخر بقيادتنا الرشيدة

يرسم الكاتب الصحفي أ.د. صالح عبدالعزيز الكريّم، في مقال بصحيفة «المدينة»، صورة شاملة للمملكة العربية السعودية مع مطلع عام 2026، مؤكدًا أن البلاد دخلت مرحلة مختلفة نوعيًا على صعيد السياسة الخارجية، والإنجاز العلمي، والتحول التقني والسياحي، حتى باتت السعودية «غير»، فحُقَّ لنا كمواطنِينَ ونحنُ على رأس سنة ميلاديَّة جديدة 2026، أنْ نفتخر بقيادتنا الرشيدة.