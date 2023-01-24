"البيئة" تبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى لزراعة 49 مليون شجرة فاكهة وليمون

ويُتوقع أن توفر المبادرتان أكثر من نصف واردات المملكة من الفواكه؛ أي بما يقدر بـ4.5 مليارات ريال، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسهام الفعال في استدامة وزراعة وإنتاج محصول الفاكهة؛ لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، واستغلال مياه الأمطار والمياه المجددة، والاستفادة منها في الري وتغذية المخزون المائي الجوفي، وتشجيع المزارعين والمستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار في زراعة أشجار الفاكهة والصناعات التحويلية، وزيادة المساحة الخضراء للإسهام في الحد من انبعاثات الكربون، وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل في المناطق المستهدفة لاستدامة الموارد الريفية؛ تحقيقًا لأهداف مبادرة السعودية الخضراء.