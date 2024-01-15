تحتضنه الرياض في فبراير.. "مركز الوثائق" يقيم مؤتمر "الأرشيف في العصر الرقمي"

وبيّن التميمي أن المؤتمر سيركز على عددٍ من المحاور وتشمل الأرشيف والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، وتطبيقات الأمن السيبراني في مجال الأرشيف، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي والممارسات الأرشيفية، كما يستهدف عديداً من الفئات، كمديري الأرشيفات في الأجهزة الحكومية والعاملين بها من داخل المملكة وخارجها، والمتخصصين والمهتمين في مجال الوثائق والأرشيف والأرشفة الإلكترونية في القطاعين العام والخاص، والمتخصصين في مجال الحاسب الآلي وتطبيقاته في التعامل مع الوثائق والسجلات، والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني والمتخصصين في مجال إدارة البيانات والبيانات الضخمة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا المختصين في مجال الحاسب الآلي والوثائق والأرشيف والمعلومات في الجامعات والمعاهد السعودية والخليجية والعربية.