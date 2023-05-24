وكيل وزارة التعليم تقف على البرامج والمبادرات التي تشهدها منظومة التعليم في "عسير"

وقفت وكيل وزارة التعليم الدكتورة عهود الفارس على سير العملية التعليمية في عدد من مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، والتقت منسوبيها ومنسوباتها في إطار الزيارة التي تقوم بها للمنطقة.
واطلعت "الفارس" خلال زيارتها على البرامج والمبادرات التعليمية التي تشهدها منظومة التعليم في "عسير"، كما بحثت مع فِرَق العمل سبل تحقيق مستهدفات التعليم وفق رؤية 2030، ودور الإدارة في معالجة التحديات، والوصول إلى أفضل النتائج، والمساهمة في تجويد نواتج التعلم.
وتناول اللقاء أبرز العوامل المساعدة على تهيئة البيئات التعليمية الجاذبة للمعلم والطالب، والاستثمار الأمثل للموارد، إلى جانب تعزيز العلاقة التكاملية مع الأسرة؛ لدعم التعليم.