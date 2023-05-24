وكيل وزارة التعليم تقف على البرامج والمبادرات التي تشهدها منظومة التعليم في "عسير"

واطلعت "الفارس" خلال زيارتها على البرامج والمبادرات التعليمية التي تشهدها منظومة التعليم في "عسير"، كما بحثت مع فِرَق العمل سبل تحقيق مستهدفات التعليم وفق رؤية 2030، ودور الإدارة في معالجة التحديات، والوصول إلى أفضل النتائج، والمساهمة في تجويد نواتج التعلم.