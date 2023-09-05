محليات

بعد مقطع قرد البابون في الرياض.. "الحياة الفطرية": نعمل على معالجة الوضع والسيطرة

المركز أكد أنها ناتجة عن عمليات البيع والاقتناء غير النظامية: تتم معالجتها بشكل عاجل
قرد البابون
قرد البابون

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن القرود الموجودة في الرياض ناتجة عن عمليات البيع والاقتناء غير النظامية، مشيرًا إلى أنه تتم معالجتها بشكل عاجل.

وقال المركز: إشارة إلى المقطع المتداول الذي يظهر فيه قرد بابون بأحد أحياء مدينة الرياض، يبيّن المركز أن الفرق الميدانية التابعة للمركز تعمل على معالجة الوضع والسيطرة على الحيوان.

وأضاف: يؤكد المركز على حظر بيع أو اقتناء الحيوانات الفطرية دون ترخيص لمخالفته نظام البيئة ولوائحه التنفيذية مع ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة من هذا النوع على الرقم الموحد للمركز 19914.

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
قرود البابون

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