5 ديسمبر مزاد "سنتر سبوت" لطرح أرض تجارية بمساحة 30 ألف متر مربع في قلب حي النفل شمال العاصمة الرياض تحت إشراف إنفاذ

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبالتعاون مع وكيل البيع "المحافظ العقارية" عن المزاد العلني "سنتر سبوت"، لطرح أرض تجارية على أربعة شوارع، تتمركز في قلب حي النفل، بمساحة 30 ألف متر مربع، تتألق بتفاصيل محيط الطرق الحيوية المذهل، طريق الأمير محمد بن سلمان شمالاً، وطريق الملك عبدالعزيز غرباً، وطريق أبي بكر الصديق شرقاً، وطريق الدائري الشمالي جنوباً، كما يُطرح في هذا المزاد، أرض تجارية سكنية متظاهرة، تزهو بموقع استراتيجي، على طريق عثمان بن عفان في حي النزهة، بمساحة 1,800 متر مربع، بجوار طريق الملك عبد الله في قلب محيط متميز،هناك حيث ترتبط نخبة من مناطق شمال العاصمة الرياض بشرقها، بالإضافة إلى قطعتي أرض زاوية سكنية، في حي الخير حيث امتداد مستقبل النمو العمراني شمال العاصمة الرياض، بمساحة 1,300 متر مربع، في موقع ممتاز على بعد 4 كيلومتر تقريباً عن طريق الملك فهد، و 6 كيلومتر عن طريق الملك خالد، وقد تقرر إقامة المزاد في يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 5 ديسمبر 2023م في قاعة التخصصي بحي الربيع، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" المركز الحكومي المستقل والذي يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030، ويأتي هذا الطرح ضمن دور المركز الحيوي في تسريع عمليات استيفاء الحقوق.