9300 مستفيد من صندوق النفقة منذ بداية عام 2024

ويعد صندوق النفقة أحد المشروعات التي تقدّمها وزارة العدل؛ بهدف سـد الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتها خلال فترة التقاضي، إلى جانب صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.