موهوبو وموهوبات "الشرقية" يحصدون 9 جوائز كبرى في "آيسف 2023"

وحققت الطالبة ليان المالكي؛ المركز الثالث في مجال علوم النبات عن مشروعها المُبهر "تأثير جزيئات نانو أكسيد الحديد (Fe3O4) على نمو وبقاء وسمية نباتات القمح (Triticum aestivum L)". وتمكنت الطالبة تهاني أحمد؛ من تحقيق المركز الرابع في مجال علم المواد عن مشروعها النوعيّ " التطوير الأصيل لأغشية WO3/Al2O3 السيراميكية لمعالجة المياه الملوثة بالزيت بكفاءة عالية"، وجاءت الطالبة لين الملحم؛‎ في المركز الثاني في مجال الطاقة عن مشروعها المميز "إنتاج الهيدروجين الأخضر بطريقة فصل الهيدروجين عن المياه باستخدام CoTio3/Tio2 كمحفز"، والطالبة لطيفة الغنام في المركز الثاني في مجال الطاقة عن مشروعها النوعي "توظيف تقنية التشعيع بالليزر كنهج جديد، صديق للبيئة وذي خطوة واحدة لإنتاج جزيئات الجرافين النانوية واستخدامها لتصنيع مكثف فائق.