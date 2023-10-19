صور وفيديوهات وانتحار.. صدماتٌ عالمية عن "الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت"

ويشتمل الابتزاز الجنسي على استغلال المعتدين للأطفال وابتزازهم؛ للمشاركة في صور ومقاطع فيديو جنسية لأنفسهم؛ بهدف تحقيق مكاسب مالية، ويتظاهر العديد من المبتزين بأنهم فتيات صغيرات ويتواصلون معظم الأحيان مع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15- 17 عامًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أدت هذه الظاهرة إلى حالات انتحار مأساوية بين الأطفال.